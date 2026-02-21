Con la novedad de que ayer la senadora Andrea Chávez, como se dice en el argot digital, rompió las redes, o bueno, las que tienen que ver con la conversación de temas de política, con un anuncio sobre su próxima maternidad. “Con mi corazón desbordado de alegría, y con la emoción a flor de piel, les comparto que Emil y yo enfrentaremos juntos el reto más importante de nuestras vidas, cuidando, forjando y formando a nuestro hijo, que hoy viene en camino, y que ya transformó de raíz, incluso antes de nacer, nuestra manera de amar y nuestra forma de ver el mundo”, expresó. La legisladora morenista, a quien se ubica como muy posible interesada en buscar la postulación de su partido a la gubernatura de Chihuahua, publicó una foto en la que su pareja la abraza mientras ella sostiene imágenes de un ultrasonido. El aviso ha provocado una multiplicidad de reacciones, aunque, nos comentan, una que va cargada de humor es la de otra senadora, ella priista, Claudia Anaya, quien también publicó en redes una foto también con su pareja y el mensaje: “No tengo embarazo que anunciar... yo aquí nomás saludando”.