…Pero los cambios en los libros van

Y hablando de libros de texto y, quizá sin quererlo en respuesta a los amagos de Arriaga, en lo que tampoco hay marcha atrás es en la decisión de que en los primeros se incluya el tema de la participación de las mujeres en las gestas heroicas del país. Fue la Secretaría de Educación Pública la que dio cuenta en un comunicado lo siguiente: “Los libros de texto gratuitos de primaria incorporarán de manera explícita la participación histórica de las mujeres en la Independencia, la Reforma y la Revolución. Además, se ampliará la inclusión de lenguas indígenas en los contenidos escolares y se fortalecerá el reconocimiento a los pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas”. Se ha señalado que una de las peticiones que se le hicieron a quien ocupará la dirección General de Materiales Educativos de la SEP era precisamente ésta. No puede narrarse la historia de México como si sólo la hubieran hecho hombres, por lo que su actualización destacará el papel protagónico de las mujeres en la construcción del país, refirió la dependencia. Ahí el dato.