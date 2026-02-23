El golpe al CJNG

Desde la perspectiva por la que se vea, la operación militar que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera es relevante para México y cambia la forma en la que el resto del mundo mira al país, nos hacen ver. Ayer había una sensación de inquietud, pero también una percepción de que hay decisión en la autoridad para enfrentar el crimen. En el ámbito político, afloró madurez de las fuerzas tanto oficialistas como opositoras, al reconocer no sólo las acciones de las Fuerzas Armadas, sino llamar a la unidad, a pocos meses de que los ojos del mundo estén fijos en Guadalajara, una de las sedes del Mundial. Aun cuando los siguientes puedan ser días difíciles por los reacomodos que se puedan dar en la estructura del grupo criminal, desde ayer se envió un mensaje de coordinación entre el Gobierno federal y el de las entidades, incluso las que no tienen gobierno de Morena, que pudieran verse afectadas por este hecho. Atentos.

