Respuesta rápida

Y hablando de reacciones ante la operación que llevó a cabo el Ejército en Jalisco —y que derivó en el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes—, llamó la atención la respuesta más que rápida que dio la policía de la Ciudad de México, a cargo de Pablo Vázquez, al caso de un vehículo al que le prendieron fuego en la carretera México- Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan. Y es que poco después de que se conociera el hecho, que se presumía, tenía relación con las acciones criminales en carreteras, la Secretaría de Seguridad capitalina indicó que ya realizaba la búsqueda a través de cámaras de seguridad de los responsables y refirió el dato de que la unidad estaba involucrada en una agresión a tiros. No pasó mucho tiempo para que se conociera la captura de siete sujetos, entre ellos Saúl “N”, alias El Güero, identificado como generador de violencia y junto con él, Gustavo “N”, Mauricio “N”, Jesús Manuel “N”, César Andrés “N”, Julio César “N”, y Montserrat “N”. Ahí el dato.

