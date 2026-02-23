Semana decisiva

Una de las mayores interrogantes esta semana es qué va a ocurrir con la iniciativa de reforma electoral que se espera que la Presidenta Claudia Sheinbaum presente mañana, pues hasta ahora continúan las diferencias con los partidos Verde y del Trabajo respecto a los principales aspectos que se pretenden incluir, entre ellos la disminución del financiamiento público a los partidos y la desaparición o disminución de los legisladores de representación proporcional. Entre los escenarios que algunos ven que podrían presentarse se encuentran que la iniciativa no se presente, debido a esos desacuerdos; que la Presidenta Sheinbaum presente una iniciativa que no incluya dichos aspectos, con el fin de no ahondar las diferencias con los aliados, o bien que se presente el documento y que sufra cambios en el Congreso, con el fin de que se alcance la mayoría calificada para ser aprobada. Por lo pronto, pendientes.

