Mayer, al banquillo guinda

Aunque el actor y diputado federal de Morena Sergio Mayer se fue muy tranquilo a ser parte de un reality show, pensando en que no pasa nada, pues la ley no le exige dar motivos para pedir licencia a sus responsabilidades, nos informan que el legislador podría ser sometido a un procedimiento de oficio en su partido, donde algunas figuras lo señalan por faltar a la congruencia y al compromiso con el encargo legislativo para el que fue electo. De esto habló la propia dirigente nacional del partido, Luisa María Alcalde, quien aseguró que le tocará a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena determinar si sanciona o no al exintegrante de Garibaldi. “Entiendo que abrieron ya un procedimiento y creo que a ellos les toca evaluar”, declaró la líder morenista. Y aguas, porque los estatutos de esa fuerza política indican que el proceso al que Mayer ya estaría sujeto podría implicar desde una amonestación pública —lo mejor que le podría ocurrir— hasta la suspensión de sus derechos partidistas. Ahí el dato.