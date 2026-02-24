Revés de la Reina del Pacífico

Muy comentada ha sido la victoria judicial que obtuvo Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como La Reina del Pacífico, quien, no sobra recordar, fue condenada y luego liberada tras ser acusada de vínculos con el crimen organizado. Y es que, el máximo tribunal del país falló en contra de la cadena estadounidense Telemundo, en un juicio contra Ávila Beltrán, a quien ahora deberá pagarle 448 mil pesos por el uso no autorizado de su imagen para promocionar la serie de streaming La Reina del Sur inspirada en ella. Nos dicen que, sin embargo, esto no es lo que implica el mayor éxito de Sandra Ávila, ya que, después de esta decisión de los ministros de la Corte, se abre un precedente favorable para que las acciones legales que ella ha emprendido, por ejemplo contra Netflix, al que le reclama el pago de regalías millonarias —de al menos 40 por ciento por la difusión de la referida serie— también surtan efecto. Por lo pronto, atentos.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Candente cumpleaños