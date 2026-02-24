Salen al paso por la Presidenta

Nos dicen que aunque la Presidenta Claudia Sheinbaum tiene mayores prioridades en este momento que responder a las afirmaciones sin fundamento del magnate dueño de Tesla, Elon Musk, quien acusó a la mandataria de recibir órdenes de los cárteles, los que sí hicieron fila para salir al quite por la mandataria fueron algunos legisladores de la 4T. Desde el Senado, Julieta Ramírez dijo a Musk que la Presidenta ha logrado los mejores resultados en la lucha contra el crimen en más de 50 años y le recordó que el mismo Gobierno de EU lo ha reconocido, “mientras tanto, seguimos esperando su colaboración para reducir el tráfico de armas”, escribió la legisladora, quien aprovechó para pedirle al empresario que mejor aclare sus vínculos con los archivos de Epstein. La que, nos cuentan, elevó más el tono fue la diputada Mery Pozos, al acusar a Musk de ser un asiduo consumidor de drogas. “Porque a quienes realmente controla el narcotráfico es a los consumidores”. Tsss.