‘Fuera de toda realidad’, dice Yeidckol Polevnsky sobre la reforma electoral de Sheinbaum

Yeidckol Polevnsky afirma que propuesta de reforma electoral está "fuera de la realidad".

La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, integrante de la bancada del Partido del Trabajo en el Senado de la República, se convirtió en la primera legisladora petista en manifestarse en contra de la reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuestionó el nuevo esquema de representación proporcional para diputados y la eventual desaparición de los senadores plurinominales.

Sobre la propuesta para que los diputados de representación proporcional hicieran campaña en circunscripciones de varios estados, Polevnsky fue contundente: “Se pretende que los pluris, la Cámara de Diputados, hicieran campaña en todas las circunscripciones. Imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri, en cinco estados , en 40 distritos, la verdad, y sin recursos, porque no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad, ¿no?”, externó.

La senadora también se distanció de quienes proponen eliminar los escaños plurinominales en el Senado. A su juicio, el camino correcto no es suprimirlos sino reformar los criterios de selección de quienes los ocupan: “No se deben eliminar. Sí se debe de plantear perfiles de elección, de selección. Eso yo creo que va a ser positivo.”

Para ilustrar las distorsiones que genera el sistema actual, Polevnsky recurrió a su propia experiencia como senadora de mayoría por el Estado de México entre 2006 y 2012, periodo en el que fue, según dijo, la senadora más votada en la historia de esa entidad.

Señaló que en aquel entonces existía una inequidad estructural: mientras el Estado de México contaba con tres senadores, Zacatecas, un estado considerablemente más pequeño, tenía cinco, y ambos recibían los mismos recursos para gestión.

“Se generan disparidades. Si se va a hacer una revisión, se debe buscar que haya mucha más equidad para todas y para todos, y que todos partan de lo mismo”, afirmó.

