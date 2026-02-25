Relevo en la CTM

Y entre tantos asuntos en la agenda nacional, no hay que perder de vista el cambio en el liderazgo de la Confederación de Trabajadores de México, después de que su anterior dirigente nacional, Carlos Aceves del Olmo, declinara reelegirse para un nuevo periodo. Ayer, a propósito del 90 aniversario de la central obrera, los integrantes del sindicato decidieron respaldar la planilla de unidad encabezada por Tereso Medina Ramírez, cuyo discurso inaugural, nos hacen ver, estuvo cargado de frases con un fuerte mensaje a la base trabajadora: “Nuestra central obrera será una central de propuesta, no de protesta”, “Vamos a ordenar la casa con disciplina”, “Daremos a la CTM un rostro de transparencia y cercanía”, entre otras consignas que, se comenta entre los agremiados, más que rupturas o continuidades, dan cuenta de que el nuevo dirigente, un abogado coahuilense de 63 años, se inclina a que la Confederación, que representa a más de 4.5 millones de trabajadores, responda a las nuevas realidades que atraviesa el país en materia laboral.

