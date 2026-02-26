› Llega la austeridad a la FGR

Y es en la Fiscalía General de la República, donde, se nos hace ver, no se ha detenido el tren de la reestructura que echó a andar desde su llegada Ernestina Godoy, a quien ya vimos moviendo piezas clave y también tomando la batuta frente a las fiscalías estatales. Pues bien, nos dicen que el organismo ya dispuso apretarse el cinturón para alcanzar una meta de ahorro de, por lo pronto, 75 millones de pesos al cierre de este año. Esto implica que no habrá viajes, ni remodelaciones ni viáticos para muchos colaboradores. El plan ya fue incluso publicado en el Diario Oficial de la Federación, precisamente ayer, donde se estipuló que, en adelante, “se privilegiará la alineación y optimización de estructuras, la conversión de plazas administrativas en sustantivas, para lograr una mayor eficiencia”, también se habla de la implementación de tarjetones para que los funcionarios no excedan el nivel de combustible en los vehículos asignados, que antes de comprar más unidades, priorizarán el mantenimiento de su flotilla. Ahí el dato.