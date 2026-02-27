Homicidios bajan 50% en Sinaloa durante último año, destaca Gobierno de CSP

El SESNSP informó que el promedio diario de asesinatos en Sinaloa se redujo a la mitad entre 2024 y 2026.

Pese a repunte por captura de 'El Mayo'

En el último año, el promedio diario de homicidios en el estado de Sinaloa ha disminuido a la mitad, expuso la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa.

Precisó que de enero de 2024 a enero de 2026, el promedio en el número de víctimas de asesinato diarias pasó de 6.9 a 3.42, lo que representa una reducción del 50 por ciento.

Autoridades federales reportaron una reducción sostenida en homicidios y delitos de alto impacto en Sinaloa durante el último año. ı Foto: Captura de video

Recordó que en junio de 2024 se observó un repunte provocado por la pugna entre grupos delincuenciales, en referencia a los disturbios derivados de la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.

Destacó que el promedio registrado el mes pasado representó el enero con menor incidencia de homicidios desde 2017, de acuerdo con cifras oficiales.

La disminución de delitos en Sinaloa ocurre tras episodios de violencia ligados a disputas entre grupos criminales en 2024. ı Foto: Captura de video

En cuanto a los delitos de alto impacto, subrayó que la disminución ha sido de 31 por ciento en lo que va del sexenio, es decir, entre septiembre de 2024 y enero de 2026.

Asimismo, señaló que el promedio diario de robo de vehículos también presentó una baja de 20 por ciento, al pasar de 20.6 a 15.3 casos diarios.

Contrario a otros ilícitos, se observó que las lesiones por arma de fuego disminuyeron 36.1 por ciento entre enero de 2025 y enero de 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am