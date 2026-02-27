Homicidios bajan 50% en Sinaloa durante último año, destaca Gobierno de CSP

En el último año, el promedio diario de homicidios en el estado de Sinaloa ha disminuido a la mitad, expuso la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa.
Precisó que de enero de 2024 a enero de 2026, el promedio en el número de víctimas de asesinato diarias pasó de 6.9 a 3.42, lo que representa una reducción del 50 por ciento.
Recordó que en junio de 2024 se observó un repunte provocado por la pugna entre grupos delincuenciales, en referencia a los disturbios derivados de la entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a Estados Unidos.
Destacó que el promedio registrado el mes pasado representó el enero con menor incidencia de homicidios desde 2017, de acuerdo con cifras oficiales.
En cuanto a los delitos de alto impacto, subrayó que la disminución ha sido de 31 por ciento en lo que va del sexenio, es decir, entre septiembre de 2024 y enero de 2026.
Asimismo, señaló que el promedio diario de robo de vehículos también presentó una baja de 20 por ciento, al pasar de 20.6 a 15.3 casos diarios.
Contrario a otros ilícitos, se observó que las lesiones por arma de fuego disminuyeron 36.1 por ciento entre enero de 2025 y enero de 2026.
