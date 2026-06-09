Procesan a dos presuntos traficantes de personas ligados al Cártel del Noreste

Dos presuntos integrantes de una red de tráfico de personas vinculada con el Cártel del Noreste fueron vinculados a proceso por delincuencia organizada, tras investigaciones federales que los señalan por operar el traslado de extranjeros indocumentados desde Guatemala hasta Tamaulipas.

La Fiscalía General de la República (FGR) identificó a los procesados como Daniela “N”, alias “La Güera”, y Pedro “N”, conocido como “Don Pedro”. Ambos quedaron bajo prisión preventiva oficiosa.

El juez fijó dos meses para la investigación complementaria, después de valorar los datos de prueba presentados por la FGR por el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de personas.

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La medida cautelar se cumplirá en centros distintos: Daniela “N” permanecerá en el penal femenil de Escobedo, Nuevo León, mientras que Pedro “N” lo hará en el de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La #FGR, aportó datos de prueba para obtener auto de vinculación a proceso contra Daniela “N” y Pedro “N”, por su posible participación en el delito de delincuencia organizada para cometer tráfico de personas. Fueron detenidos en #Tamaulipas y se aseguraron 94 pasaportes, al… pic.twitter.com/6jQHiw745K — FGR México (@FGRMexico) June 9, 2026

De acuerdo con la información oficial, la organización criminal lucraba con el ingreso de extranjeros indocumentados a México y su traslado hacia la frontera norte del país.

La captura derivó de investigaciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM).

La captura ocurrió en dos puntos fronterizos de Nuevo Laredo. Agentes federales ubicaron a “Don Pedro” en la colonia Viveros 2, mientras que “La Güera” fue detenida en la colonia Santiago M. Belden.

Durante las diligencias, personal ministerial aseguró 94 pasaportes mexicanos y norteamericanos, al menos 25 visas, dólares, pesos mexicanos, 10 teléfonos celulares y tres tabletas.

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MSL