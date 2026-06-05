FGR concreta extradición de mexicano requerido por Corte Federal de Oregon

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó a autoridades de Estados Unidos a Abel “N”, mexicano requerido por la Corte Federal del Distrito de Oregon por asociación delictuosa y delitos contra la salud.

De acuerdo con la institución federal, la extradición derivó de una solicitud del gobierno estadounidense con base en el Tratado de Extradición firmado entre ambos países. El caso forma parte del expediente penal 3:20-cr-00373, una causa federal contra una red criminal de distribución de narcóticos liderada por Mucio Mata-Gonzalez.

Según los datos de la Corte Federal, Abel “N” figura entre los coacusados junto con Joseph Dennis Cunningham, Hector A. Garcia, Hector Javier Garcia, Andrew John James, Emily Rose Kaut, Obdulia Molina-Cruz y Cruz Jr. Ortiz.

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#FGR entrega en extradición al Gobierno de #EUA a persona requerida por asociación delictuosa y delitos contra la salud.



En julio de 2022, Abel “N” se declaró culpable ante la Corte referida por los delitos citados, sin embargo, quedó en libertad y se le citó para una fecha… pic.twitter.com/wSmyIgUQIn — FGR México (@FGRMexico) June 5, 2026

En julio de 2022, Abel “N” se declaró culpable ante la corte de Oregon por conspiración para distribución de narcóticos, así como por posesión con intención de distribuir sustancias controladas. Tras esa audiencia, obtuvo libertad y recibió una cita posterior para escuchar su sentencia, pero no acudió.

Ante la incomparecencia, autoridades de Estados Unidos solicitaron a México iniciar el procedimiento de extradición contra el requerido. Con los elementos probatorios, la FGR pidió la orden de detención con fines de extradición ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente.

Personal federal cumplimentó el mandamiento judicial en febrero pasado en Tijuana, Baja California. Tras el desahogo de las etapas legales, el Gobierno de México concedió la extradición de Reséndiz-Villa con base en el tratado firmado entre ambos países.

La entrega ocurrió en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde agentes estadounidenses recibieron al reclamado para trasladarlo a territorio norteamericano.

Recientes actuaciones del expediente en Oregon muestran que el expediente ha transitado hacia etapas posteriores a la sentencia, con audiencias y resoluciones relacionadas con libertad supervisada, mociones posteriores a condena y procedimientos derivados del mismo caso federal.

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MSL