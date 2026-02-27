México, de moda

Y a propósito de remarcar que más allá de los desafíos, México sigue siendo uno de los destinos más hospitalarios del mundo, fue muy citada ayer la ya famosa frase de la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez, sobre que “México está de moda”. Más que una expresión, nos dicen, es una afirmación sustentada en datos, pues el año pasado, se dio cuenta en la mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, llegaron 98.2 millones de personas a nuestras playas, capitales, zonas arqueológicas, montañas y pueblos mágicos, lo que implicó un aumento superior al 13 por ciento respecto a 2024 y, muy importante, una derrama de 34 mil 992 millones de dólares; es decir, 6.2 por ciento más que en el periodo previo. Por eso, con estos indicadores en la mano, la mandataria resaltó que esto sólo es una señal de lo bien que suena nuestro país en el mundo, una nación de “grandeza cultural y natural”, con mención al gran trabajo que se ha hecho para promoverlo, además, con un nuevo enfoque humanista que integra a artesanos, hoteleros, comerciantes y todas las y los trabajadores que integran la cadena de servicios turísticos. Ahí el dato.

