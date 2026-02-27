México sale del top 10 en indicadores de obesidad

Una disminución en los índices de obesidad en México hizo que el país saliera de la lista de los primeros 10 lugares con mayores problemas relacionados con el sobrepeso, según datos oficiales.

De acuerdo con el reporte presentado este miércoles, en el marco del Día Mundial de la Obesidad, México pasó del quinto lugar global a la posición 11, lo que refleja una mejor respuesta de las autoridades sanitarias en esta materia.

El reporte indica que México tiene ahora una puntuación general de 55.3 sobre 100. El estudio, titulado Una epidemia de inacción: evaluando las respuestas nacionales a la obesidad, fue elaborado por Economist Impact y analiza la capacidad de los países para enfrentar esta enfermedad crónica desde un enfoque estructural.

El Tip: etiquetado de advertencia y regulación de alimentos en escuelas son medidas implementadas contra el sobrepeso.

En el pilar de manejo de la obesidad, México obtuvo 61.1 puntos, lo que refleja avances en la existencia de guías clínicas vigentes y rutas de diagnóstico establecidas. La calificación general se construyó a partir de cuatro ejes: política y gobernanza, manejo de la obesidad, calidad y acceso a los alimentos, y actividad física.

Especialistas coincidieron en que la obesidad es una enfermedad derivada de factores biológicos, genéticos y ambientales, y no únicamente resultado de hábitos personales o cuestiones estéticas.

“El laberinto existe porque durante años se ha tratado la obesidad como un tema de voluntad individual. Eso retrasa el diagnóstico y el manejo integral”, señaló Iñaki Villanueva, director del área médica de obesidad de Lilly México.

El informe concluye que mejorar la respuesta ante la obesidad requiere un enfoque médico integral, sostenido y libre de estigmas, además de un cambio en la conversación pública para dejar atrás el juicio y avanzar hacia una perspectiva empática y basada en evidencia médica.

Según estimaciones previas, la obesidad costó a México alrededor de 26 mil millones de dólares, equivalentes al 2.1 por ciento del PIB, cifra que podría aumentar a 4.7 por ciento del PIB para 2060 si no se aplican medidas eficaces oportunas.