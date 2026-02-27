Mundial, más que encarrilado

Nos piden atender los remarcados espaldarazos que ha externado la Federación Internacional de Futbol a nuestro país, en medio de las preocupaciones de seguridad que se externan desde varios sectores, después de lo ciscados que los dejó el reciente operativo que condujo a la caída del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y es que ayer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abonó a los argumentos de las autoridades, tanto locales como federales, que han tratado de demostrar el retorno de la tranquilidad. “Hoy tuve una excelente conversación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum”, publicó Infantino en sus redes sociales. “Reiteré nuestra plena confianza en el país anfitrión y espero con gran entusiasmo que albergue todos los partidos programados allí”, agregó, en una nueva expresión de confianza a México que la mandataria agradeció: “Hemos estado en contacto con él y explicándole que no hay ningún problema y ayer dijo: la sede es México, sus sedes son las que son y no hay ningún cambio”. Ahí nomás.

