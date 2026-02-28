Le salta rival a Ávila y Ruvalcaba

Y hablando de destapes, quien informó esta semana su interés de que Morena la considere en la encuesta que definirá a su abanderada o abanderado al gobierno de Aguascalientes es Salma Luévano. Nos dicen que la activista por los derechos LGBT busca convertiste en la primera mujer trans en gobernar una entidad en nuestro país. En entrevistas que ha estado concediendo en los últimos días, la exdiputada y actual coordinadora Nacional de Economía de Inclusión en la Secretaría de Economía, ha dicho que está más que lista y apuntada por su estado natal. Con esta definición, nos hacen ver, ya son varios los nombres de políticos del guinda que estarían en breve siendo medidos por la dirigencia nacional, entre ellos, si al final éste se define por esa plaza se podría contar al diputado Arturo Ávila, pero también a la senadora Nora Ruvalcaba. Estos últimos ya venían siendo medidos de cara al proceso interno morenista, pero ahora sería previsible que empiecen a incluir en los ejercicios a Luévano Luna, nos comentan. Por lo pronto, pendientes.

