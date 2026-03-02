Cambio de horario 2026: ¿Cuándo y dónde se debe cambiar la hora en México?

Los cambios de horario se utilizan principalmente cuando ocurren los cambios de estación, como la primavera, otoño, verano o invierno; y esto se debe a la duración que tiene la luz solar durante el día.

El cambio de huso horario funciona como una medida para que la luz del sol pueda ser aprovechada por la mayor parte de tiempo posible, y también con la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica.

Pese a que en México se utilizaba el cambio de horario cuando iniciaba el verano, pero la última vez que se aplicó esta medida fue el 30 de octubre del 2022 debido a que la Ley de Husos Horarios entró en vigor.

En la Ley de Husos Horarios se establece que el cambio de horario de verano únicamente se utiliza en los estados y municipios del país que se encuentran ubicados en la frontera norte del país.

Cambio de horairo ı Foto: Especial

¿Cuándo y dónde se debe cambiar el horario en México?

El cambio de horario de verano debe aplicarse el domingo 8 de marzo, ya que a las 02:00 horas se debe adelantar el reloj una hora únicamente en los estados y municipios de la frontera norte del país.

De acuerdo con el segundo capítulo de la Ley de Husos Horarios, únicamente se aplicará el horario estacional de la siguiente manera:

En los siguientes municipios se aplica el meridiano 75 grados al oeste de Greenwich:

En Coahuila son Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

En Nuevo León son Zaragoza y Anáhuac

En Tamaulipas son Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros

Mientras que “para los municipios de Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides, del Estado de Chihuahua, acorde a sus correlativos a su franja fronteriza, se aplica el meridiano 90 grados al oeste de Greenwich”

En Baja California, y en los siguientes municipios de Chihuahua se aplica el meridiano 105 grados al oeste de Greenwich: Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero.

Cambio de horario en México ı Foto: Protección Civil y Bomberos de Nuevo Laredo

Esto quiere decir que los estados y municipios de la frontera en los que aplica el cambio de horario son los siguientes:

Baja California: En todo el estado

Chihuahua: Ascensión, Coyame del Sotol, Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero.

Coahuila: Acuña, Piedras Negras, Hidalgo, Ocampo, Jiménez, Guerrero, Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac y Los Aldamas

Tamaulipas: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Camargo, Río Bravo, Mier, Miguel Alemán, Gustavo Díaz Ordaz, Valle Hermoso, y Guerrero.

