Morena perfila dictamen de reforma electoral para la próxima semana: Víctor Hugo Lobo

El diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román, informó que en la Cámara de Diputados se avanza en el análisis de la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que el dictamen podría estar listo la próxima semana.

En conferencia de prensa, el legislador explicó que actualmente las comisiones unidas trabajan en el análisis técnico de la propuesta remitida por la Presidencia a través de la Secretaría de Gobernación, junto con otros documentos e iniciativas relacionadas con la materia electoral.

Entre los insumos que se revisan, mencionó la propuesta presentada por las organizaciones Salvemos la Democracia y Somos MX, además de planteamientos de legisladores y resultados de diversos foros realizados en los últimos meses sobre participación política, acciones afirmativas, migración y derechos político-electorales.

Lobo Román señaló que durante este jueves y viernes se definirá, junto con el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el calendario para la discusión de la reforma y la eventual presentación del dictamen ante las comisiones y posteriormente ante el pleno de la Cámara de Diputados.

El legislador indicó que existe apertura para integrar propuestas que fortalezcan el documento, siempre que no se modifique el eje central de la iniciativa presidencial.

“Si los elementos que se plantean no mueven el eje fundamental de la propuesta de la Presidenta, por supuesto que estaríamos en condiciones de alimentar y robustecer el dictamen”, afirmó.

Sobre la posibilidad de acelerar los tiempos legislativos, Lobo Román reconoció que, si las condiciones lo permiten, el dictamen podría presentarse antes de lo previsto originalmente, con miras a iniciar la discusión en comisiones en los próximos días.

Al ser cuestionado sobre un posible “plan B” planteado por la Presidenta Sheinbaum en caso de que la reforma constitucional no obtenga los votos necesarios, y luego de que el senador Higinio Martínez Miranda señalara que Morena en el Senado estaría abierto a modificar lo necesario para lograr su aprobación, Lobo Román reiteró que en la Cámara de Diputados también se analiza la posibilidad de incorporar ajustes, siempre y cuando no se alteren los ejes centrales de la propuesta presidencial.

De lo contrario, sostuvo, el grupo parlamentario de Morena mantendrá su respaldo firme al planteamiento original de la mandataria.

Finalmente, el diputado adelantó que se trabaja para convocar a comisiones unidas a mediados de la próxima semana y continuar con el proceso legislativo de la reforma electoral.

