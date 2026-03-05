Movimiento Ciudadano sugiere anular la elección donde un candidato sea asesinado

El partido Movimiento Ciudadano presentó su propia propuesta de reforma electoral. Entre sus disposiciones más llamativas destaca una que declararía nula cualquier elección en la que un candidato sea asesinado durante el proceso.

“¿Cómo puede ser que maten a un candidato y elijamos a otro como si nada hubiera pasado?”, cuestionó Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional del partido, al presentar el paquete legislativo que propone modificar 15 artículos constitucionales y cientos de disposiciones en cuatro leyes.

Álvarez Máynez recordó casos concretos que motivaron la propuesta: “Nos pasó en Cosamaloapan, Veracruz, nos pasó en Cajeme con Abel Murrieta, y nos pasa recurrentemente a todos los partidos en elecciones donde el crimen organizado llega al grado de vetar a un candidato por la vía de arrebatarle la vida.” Citó además que solo en 2024 hubo 34 casos de este tipo en el país.

El planteamiento sobre nulidad electoral forma parte de un eje más amplio de blindaje contra el crimen organizado que incluye la prohibición de aportaciones anónimas a partidos, reglas estrictas de trazabilidad financiera y regulación explícita de mecanismos opacos como las criptomonedas.

“Es una vergüenza que en este país se sigan permitiendo, estén legalizadas, este tipo de aportaciones que facilitan el financiamiento del crimen organizado”, afirmó el dirigente.

El paquete también propone hacer efectiva la obligatoriedad del voto, que la Constitución ya contempla, pero nunca se ha aplicado, y extender el sufragio a jóvenes de 16 años bajo el argumento de que el Código Penal y el Código Fiscal ya les imponen responsabilidades a esa edad.

“Con todo y la participación que se presume de la última elección, apenas fue el 59 por ciento, y ese 59 por ciento es solo el 44 por ciento de la población de este país”, advirtió Álvarez Máynez. El partido estima que ambas medidas combinadas podrían elevar la participación al 74 por ciento de la población.

El segundo gran eje es la reducción del gasto. La propuesta cambia la fórmula de financiamiento a partidos del esquema actual 70-30 a uno de 50-50, y plantea eliminar duplicidades entre organismos electorales locales y federales para generar ahorros de 45 mil millones de pesos en cuatro años.

“Morena es el partido más caro del mundo; han recibido en 8 años 30 mil millones de pesos y tiene el cinismo de hablar de reducción de financiamiento sin haber devuelto un peso”, aseguró Álvarez Máynez.

La bancada naranja presentó ante el Congreso un paquete de 638 artículos en cuatro leyes como alternativa a la iniciativa del gobierno federal, con ejes de participación ciudadana, ahorro y blindaje contra el crimen organizado.

El senador Clemente Castañeda, coordinador de la bancada en el Senado, advirtió que el origen de una reforma electoral importa tanto como su contenido. “Cuando una reforma electoral se construye desde la cúspide del poder, desde arriba, es legítimo pensar y legítimo sospechar que lo único que busca es mantener y prolongar el poder”, señaló.

Para Castañeda, una reforma verdaderamente democrática no debe inclinar la cancha a favor de quien ya tiene el balón, sino garantizar competencia equitativa para que la ciudadanía decida con toda la información disponible.

“No hay nada más antidemocrático que pretender imponer una visión única, además construida desde quienes ostentan el poder”, afirmó.

La diputada Ivonne Ortega, coordinadora en San Lázaro, anunció que exigirán que la iniciativa de MC y la del gobierno se discutan en simultáneo, artículo por artículo. El senador Clemente Castañeda sintetizó la postura del partido: “Lo más fácil para cualquier oposición es decir que no. Nosotros lo que hemos hecho es poner una alternativa sobre la mesa.”

LMCT