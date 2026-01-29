Diputada perdió un ojo y líder de MC en Sinaloa está grave tras ataque: Máynez

El líder de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, está en terapia intensiva en estado delicado pero estable, mientras que la diputada Elizabeth Montoya perdió un ojo y presenta lesiones neurológicas, de acuerdo con el reporte médico dado a conocer este jueves, un día después del ataque armado que sufrieron ambos legisladores de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynez, informó que Torres Félix fue sometido a una intervención quirúrgica exitosa. Sin embargo, “debido a la gravedad de las heridas sufridas, los médicos mantienen un periodo de observación de al menos 48 horas para que disminuya la inflamación cerebral y se pueda emitir un diagnóstico más preciso sobre su evolución”, explicó.

SERGIO TORRES y Elizabeth Montoya, en imágenes de archivo. ı Foto: Cuartoscuro y especiales

En el caso de la diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, aunque ha permanecido consciente después de su intervención quirúrgica, las secuelas del atentado son severas: perdió un ojo y presenta lesiones neurológicas que requieren cuidados especializados y atención extrema. Su estado fue descrito como grave aunque estable.

El ataque a balazos ocurrió el miércoles por la tarde en Culiacán, en un hecho que Álvarez Maynez calificó como síntoma de “la descomposición que vivimos en el estado mexicano”.

“No debe haber un tema más importante en estos momentos que expresar nuestra solidaridad con nuestros compañeros diputados del estado de Sinaloa”, expresó el dirigente nacional durante la reunión plenaria de Movimiento Ciudadano.

Álvarez Maynez contextualizó el atentado dentro de la crisis de seguridad que atraviesa el país. “Como fuerza política nos corresponde situar este evento en el contexto de la descomposición que vivimos en el estado mexicano, de la crisis de impunidad y seguridad, y reforzar nuestro compromiso con una estrategia nacional de pacificación”, afirmó.

El líder nacional de MC enfatizó la necesidad de “construir un México con justicia, un México con seguridad reconstruido a partir de las fuerzas locales, de las capacidades locales, de las instituciones. Por supuesto que nos duele y lamentamos enormemente que hoy esta crisis alcance a dos compañeros de Movimiento Ciudadano”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL