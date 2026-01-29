Diputados de MC, delicados tras ataque a tiros en Culiacán; rastrean a agresores

Personas armadas emboscaron y atacaron a balazos ayer al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano y diputado local Sergio Torres Félix, y a Elizabeth Montoya Ojeda, también legisladora, en la colonia Centro de Culiacán, por lo que fueron trasladados a un hospital para ser atendidos de las lesiones que sufrieron.

Informes locales establecieron que los legisladores se dirigían a una reunión del partido naranja en la Ciudad de México, por lo que salieron en vehículos de las instalaciones del Congreso de Sinaloa rumbo al Aeropuerto Internacional de Culiacán, cuando al filo del mediodía los sujetos armados los interceptaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Los hechos ocurrieron sobre uno de los carriles del Paseo Niños Héroes, mejor conocido como Malecón Viejo, a la altura de la calle Domingo Rubí.

El Dato: SERGIO TORRES Félix y Elizabeth Montoya Ojeda son los únicos diputados locales que tiene MC en Sinaloa. Él fue alcalde de Culiacán en el periodo 2013-2015.

En el lugar de los hechos quedó la camioneta marca Audi de color blanca, propiedad del diputado Sergio Torres, con impactos de bala en ambos cristales de las ventanillas del piloto y copiloto, así como un automóvil MG blanco con impactos de bala en parabrisas y carrocería, además de una camioneta blanca de la marca Ford, en los que presuntamente viajaban escoltas.

TE RECOMENDAMOS: Varios de ellos son ingenieros Secuestran a 10 ingenieros mineros

A siete metros, sobre la calle Rafael Buelna, fue ubicado un auto Nissan Versa blanco abandonado y el cual presentaba impactos de bala en la parte trasera del cristal. Las autoridades informaron que presuntamente este auto estaría relacionado con los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa refirió que, durante la emboscada, los escoltas repelieron la acción y uno de ellos también resultó herido, por lo que de inmediato los diputados y el escolta lesionado fueron trasladados a hospitales, donde recibieron atención médica, mientras que las autoridades del Grupo Interinstitucional desplegaron un amplio operativo terrestre y aéreo para la búsqueda y localización de los responsables.

SERGIO TORRES y Elizabeth Montoya, en imágenes de archivo. ı Foto: Cuartoscuro y especiales

3 personas recibieron lesiones durante la emboscada

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra, confirmó que ambos legisladores habían asistido previamente a una comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, pero solicitaron permiso para retirarse antes de que concluyera la sesión.

Informó que el Congreso se mantuvo en alerta y reconoció que la situación es “preocupante y lamentable”.

En entrevista, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, mencionó que el diputado Sergio Torres estaba grave y en ese momento se encontraba en quirófano, mientras que la diputada y el escolta se encontraban estables.

“El reporte médico en el caso de Sergio está grave y está en el quirófano; no nos dan una seguridad de algo en particular, nada más que es grave y por fortuna está siendo atendido”, dijo.

En otro momento, el secretario de Salud de la entidad, Cuitláhuac González Galindo, refirió que ambos legisladores estaban “delicados”.

“Los pacientes se encuentran delicados. Sergio está siendo sometido a una cirugía en este momento, se considera delicado y la diputada también, está en bajo manejo médico y también va a requerir algunas cirugías para poder estar mejor”, declaró a medios locales.

Más tarde, el medio local Línea Directa, que citó fuentes informativas estatales e incluso estableció que el gobernador lo confirmó, señaló que Torres Félix tiene lesiones en el cráneo. Indicó que el dirigente emecista ya había salido de cirugía y se encontraba en el área de terapia intensiva, en donde las próximas 48 horas, dijo, serán cruciales para determinar su evolución.

El gobernador Rocha Moya, que acudió al hospital para conocer de primera mano el estado de salud de los legisladores locales y otorgar de manera directa la atención necesaria, sostuvo que, tras el episodio de violencia, sostuvo comunicación con la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien le pidió atender el tema, así como con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien envió una célula especializada en inteligencia para rastrear a los responsables del atentado.

“Este atentado significa que nos ponen en actividad intensiva a todos nosotros y que necesitamos que se esclarezcan los hechos. Me acaba de hablar la Presidenta, me pidió que atendiera el tema, me habló Harfuch, hablé con Dante Delgado y Jorge Álvarez Máynez para darles información”, dijo.

En sus redes sociales, minutos después del atentado, el mandatario estatal dijo que instruyó al secretario de Seguridad Pública, Óscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los responsables.

Comentó que los funcionarios del área de seguridad estatal están trabajando de manera conjunta para atender este caso y precisamente esa coordinación ha logrado reducir en los últimos meses las capacidades de acción de la delincuencia; sin embargo, dijo, existen hechos que son difíciles de prevenir.

“El mensaje es que nosotros estamos atentos haciendo todo lo que está de nuestra parte, que no descuidamos para nada ningún hecho, esto es algo que hoy ocurre y no sabemos, se trata de dos diputados y no podemos especular sobre nada”, agregó.

Se han rebasado todos los límites, dice Máynez

› Por A. Gallegos, T. Gómez y C. Arellano

MOVIMIENTO CIUDADANO (MC) y el PRI condenaron el ataque armado contra los diputados locales emecistas, y plantearon que la violencia está desbordada en Sinaloa.

El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, aseguró que la violencia en Sinaloa ha alcanzado niveles superlativos.

“Condenamos el ataque armado contra los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya en Culiacán. La crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites. Estaremos atentos a la información del caso y a que no haya impunidad”, dijo.

“Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado a nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix, y nuestra legisladora Elizabeth Montoya. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no haya impunidad”, señaló el partido en un comunicado.

En el mismo tenor, el coordinador de los senadores naranjas, Clemente Castañeda, advirtió sobre las implicaciones del hecho: “La violencia no puede seguir marcando la vida pública del país. México merece paz, legalidad y garantías para ejercer la política sin miedo”, expresó.

El Tip: EN EL 2025 se reportaron 70 asesinatos contra funcionarios, además de 15 amenazas, nueve secuestros y seis atentados.

Castañeda anunció que presentará en el Senado un punto de acuerdo de urgente resolución para exigir justicia y resultados por parte de las autoridades.

También la diputada federal Ivonne Ortega condenó el ataque armado registrado en Culiacán y exigió que el hecho no quede impune.

A través de un pronunciamiento, expresó su preocupación por la integridad de sus compañeros.

Subrayó la necesidad de que las autoridades investiguen a fondo los hechos y garanticen la seguridad de los representantes populares.

También el PRI nacional condenó el atentado y afirmó que “este hecho no es aislado: es la consecuencia directa de un Estado ausente, rebasado y cómplice”, dijo.