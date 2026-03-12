Exige PAN a Morena respetar la Constitución

Ante el anuncio de un eventual plan B a la reforma electoral, mediante reformas a leyes secundarias, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Elías Lixa, aseguró que la bancada actuará como un “cuerpo compacto” para frenar cualquier intento de imponer por esa vía lo que no lograron aprobar en la Constitución.

En conferencia de prensa en San Lázaro, el legislador calificó estas intenciones como un intento de “reciclar aventuras guajiras” para desmantelar la democracia y advirtió que, de vulnerarse el marco constitucional, el caso terminará siendo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al recordar que la Carta Magna no es un cuadernillo para satisfacer intereses particulares.

El Dato: El PAN propone anular elecciones o incluso cancelar el registro de partidos políticos cuando se demuestre que hubo financiamiento ilícito en campañas.

“Si viola la Constitución el plan B, por lo menos la Corte debe de invalidarlo, como invalidó el plan B que conocimos hace unos años y que empezó por la pluma de ya saben quién. No es bueno continuar fracasos ni seguir dividiendo la política electoral”, indicó.

En su oportunidad, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, señaló que, aunque su partido está abierto al diálogo sobre las iniciativas secundarias, no permitirá que se implementen reformas que alteren los principios constitucionales en materia electoral, como la representación proporcional, la libertad de uso de tecnologías y la autonomía del árbitro electoral.

70 diputados del PAN votaron en contra de la iniciativa

También comentó que el partido en el Gobierno llegará acortado a la implementación de un plan B: “Es poco lo que van a poder hacer, de lo cantado, en las reformas secundarias, a menos que ya de plano hagan lo que quieran con la Constitución, que no nos asombraría.

“Si en la reforma secundaria viene un intento de plasmar lo mismo que no pudieron en una reforma constitucional, es obvio que la respuesta es que no, que claro que vamos a seguir siendo un frente para impedir, vamos a esperar a ver si es lo mismo. Si es un papel, calca ilegal. Vamos a ver si son otras propuestas y si nos invitan al diálogo, por supuesto lo analizaremos”, dijo.

Horas antes de que se votara en el pleno la reforma, el presidente del PAN denunció que el oficialismo omitió abordar el problema de la sobrerrepresentación legislativa, mecanismo que permitió a Morena obtener una mayoría artificial que no corresponde al número real de votos obtenidos en las urnas. También criticó que evitara deliberadamente discutir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.