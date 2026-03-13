Los Centros Libre son una gran transformación en el país: Claudia Sheinbaum.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la inauguración del Centro LIBRE para las Mujeres en Coquimatlán, Colima, y recordó que estos espacios representan una gran transformación en el país, porque permiten que las mujeres de todos los municipios del país tengan un lugar donde puedan recibir apoyo psicológico y jurídico, hacer un taller o simplemente reunirse de manera libre para ejercer sus derechos.

“No hemos traicionado lo que somos, porque siempre pensamos en estar con el pueblo y también siempre pensamos estar con las mujeres de México. Por eso Pensión Mujeres Bienestar y por eso los Centros LIBRE, para que aquí una mujer pueda venir libremente a decir ‘tengo un problema de violencia o sencillamente tengo un problema’. ¿En qué te ayudamos? o sencillamente quiero estar con otras mujeres vecinas haciendo un taller, o sencillamente hacer un club de lectura y que todas leamos un libro, o sencillamente juntarnos. Por eso los Centros LIBRE son una gran transformación en el país y queremos que haya un Centro LIBRE por cada municipio del país, para que sea un espacio de abrazo a todas las mujeres mexicanas”, expresó.

Cabe señalar que este año se tendrán 1,001 Centros LIBRE en el país, ya que se instalarán 323 espacios este año con una inversión de 983 millones 491 mil pesos, que se sumarán a los 678 que fueron aperturados en 2025. Por ello, recordó que las mujeres tienen derecho a la libertad de pensamiento, al acceso a la salud, a la educación y la Cuarta Transformación representa la posibilidad de hacerlos valer.

Señaló que ser la primera mujer Presidenta de México significa una doble responsabilidad: primero para dar continuidad a la Cuarta Transformación de la vida pública y segundo, demostrar que las mujeres saben gobernar y abrir la puerta a que haya más mujeres presidentas en el país.

Inauguración: Centro Libre para las Mujeres. Coquimatlán, Colima https://t.co/GF4P8nBS2E — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 13, 2026

Destacó que su Gobierno reivindica el papel de las mujeres en la historia nacional y anunció que el próximo 21 de marzo se nombrará a Margarita Maza como “Embajadora Histórica de México” en reconocimiento a la labor que realizó como representante de la nación ante el Gobierno de Estados Unidos, destacando por su pensamiento liberal y por el apoyo que dio al Presidente Benito Juárez durante la Guerra de Reforma y la invasión francesa.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que, con la inauguración de este espacio, Colima ya cuenta con un Centro LIBRE en cada uno de sus 10 municipios y para el mes de abril inaugurarán el segundo en Manzanillo por el nivel de población, con lo que sumarán 11 en esta entidad.

La directora del Centro LIBRE de Mujeres en Coquimatlán, Michel Alejandra Sánchez, consideró un honor abrir las puertas de este espacio como parte de las políticas públicas que están restaurando la deuda con las mujeres en el país.

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, destacó la calidad humana del gobierno de la Presidenta, al hacer justicia a este municipio con la apertura de su Centro LIBRE, ya que por muchos años los gobiernos neoliberales solo invertían en lugares donde había votos.

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JVR