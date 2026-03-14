Irrumpe CNTE en megacancha del Zócalo capitalino

Miembros de la Sección 9 de la Coordinadora, ayer, al ingresar a la mega cancha del Zócalo, en captura de video.

Un centenar de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ingresó este viernes a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México tras retirar las vallas metálicas que resguardaban el montaje de una mega cancha de pasto sintético instalada para un evento deportivo programado para este fin de semana.

La irrupción ocurrió mientras trabajadores realizaban labores de pintura de las líneas blancas del campo improvisado, donde el Gobierno de la Ciudad de México buscaría romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo el próximo 15 de marzo.

“¡Si no hay solución aquí será el plantón!”, corearon los docentes al ocupar el centro de la plaza, donde desplegaron carteles con demandas salariales y laborales.

El Dato: Desde mayo de 2025 la CNTE advirtió que podrían boicotear las actividades de la Copa Mundial FIFA 2026 si el Gobierno no resuelve la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007.

Los manifestantes pertenecen a la Sección 9 de la CNTE, con presencia principalmente en la Iztapalapa, y exigieron una audiencia con las comisiones de educación para denunciar lo que calificaron como atropellos a sus derechos laborales.

Uno de los profesores, quien prefirió omitir su nombre, señaló que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) privilegia al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la asignación de plazas y procesos de basificación.

De acuerdo con los inconformes, la entrega de plazas se realiza bajo un esquema de “recomendados”, lo que desplaza a docentes con nombramientos provisionales que ya contaban con acuerdos previos de estabilidad laboral.

En el contexto de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, los integrantes de la Coordinadora cuestionaron la prioridad que, aseguran, se otorga a eventos deportivos frente a las necesidades del sector educativo.

72 Horas será el plantón anunciado por la CNTE el próximo 18 de marzo

“El mundial de futbol sólo privilegia a unos cuantos, no es redituable para el pueblo”, expresaron, al afirmar que su protesta busca visibilizar problemáticas sociales que consideran relegadas.

La movilización en la Plaza de la Constitución se sumó a bloqueos registrados en la Calzada de Tlalpan, a la altura de la calle Cádiz, donde otro contingente de la Sección 9 cerró la circulación con dirección al sur.

Estas acciones forman parte de la jornada de protestas previas al paro nacional de 72 horas anunciado por la CNTE para el próximo 18, 19 y 20 de marzo, fecha en la que maestros de diversas entidades, entre ellas Oaxaca, prevén marchar desde el Ángel de la Independencia hasta el Palacio Nacional para instalar un plantón.

Tras la irrupción del magisterio, las labores de acondicionamiento de la cancha de futbol fueron suspendidas parcialmente debido a la presencia de los docentes en la zona de meta y el centro del campo.

Además, la Coordinadora ha advertido que, de no obtener respuestas a su pliego petitorio, podría intensificar sus protestas rumbo al Mundial de 2026, incluso con movilizaciones en las ciudades sede del torneo —Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— y acciones como bloqueos o manifestaciones durante actividades relacionadas con el evento deportivo. Dirigentes del magisterio han lanzado consignas como “si no hay solución, no habrá Mundial”, como parte de su estrategia de presión para exigir mejoras laborales y la atención a sus demandas históricas.