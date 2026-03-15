Senado, atento a la presentación del ‘Plan B’ en materia electoral: Laura Itzel Castillo

La presidenta de la mesa directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, dejó entrever que será el Senado de la República el que fungirá en esta ocasión como Cámara de origen para legislar en materia del llamado “Plan B” de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, al dar a conocer que esta semana estarán a la espera de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estaremos esperando la iniciativa de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en torno al llamado Plan B, relativo a la Reforma Político-Electoral, que pretende ampliar la democracia en México, fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana.”, señaló la morenista, en un mensaje en redes sociales respecto a los principales asuntos que ocuparán al pleno senatorial durante esta semana.

La agenda legislativa de la semana incluye además la autorización solicitada por la presidenta Sheinbaum para la salida de tropas mexicanas a Estados Unidos.

▶️Te invito a conocer lo que viene en el @senadomexicano. En los próximos días se llevarán a cabo diversas actividades legislativas donde se abordarán temas relevantes para el país.



Entérate de la agenda en el siguiente video.



*Los eventos pueden estar sujetos a cambios.* pic.twitter.com/faYWGGCMfJ — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 15, 2026

La acción, denominada “Aumentar la Capacidad Operacional de la Unidad de Operaciones Especiales”, está programado para realizarse del 6 de abril al 30 de mayo.

Se trata de una solicitud que deberá ser aprobada por el Senado en ejercicio de sus facultades constitucionales exclusivas en materia de política exterior y seguridad.

En materia de política exterior, el Senado analizará también una propuesta de nombramiento enviada por el Ejecutivo Federal. “El día viernes recibimos, de parte del Ejecutivo Federal, la propuesta de nombramiento de Víctor Manuel Aguilar Pérez como embajador plenipotenciario de México ante la Organización Mundial de Comercio”, informó Castillo Juárez.

La legisladora precisó que la cámara estará “muy atenta al dictamen que presente la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República para su debida ratificación”, un proceso que forma parte de las atribuciones del Senado para validar los nombramientos diplomáticos propuestos por el presidente o, en este caso, la presidenta de la República.

En el ámbito laboral, el pleno espera el dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera sobre una iniciativa orientada a mejorar las condiciones de vida y trabajo de los jornaleros agrícolas en México.

La propuesta busca vincular las certificaciones necesarias para la exportación de productos agrícolas con el cumplimiento de garantías laborales para trabajadoras y trabajadores del campo, un mecanismo que pretende usar el comercio exterior como palanca para exigir mejores condiciones dentro del territorio nacional.

El Senado seguirá también con atención el avance en la Cámara de Diputados de la Ley de Vivienda, cuya reforma busca armonizarla con la Constitución en torno al concepto de “vivienda adecuada, un derecho reconocido en la Carta Magna que hasta ahora no se ve plenamente reflejado en la legislación secundaria.

La aprobación de este ordenamiento en San Lázaro sería un paso previo necesario para que el Senado pueda, en su momento, completar el proceso legislativo.

La senadora Laura Itzel Castillo recordó que el miércoles es el aniversario de la Expropiación Petrolera, decretada el 18 de marzo de 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas del Río, y el 21 de marzo el aniversario del natalicio de Benito Juárez.

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MSL