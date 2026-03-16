› Pacto en Segob

Y nos piden no perder de vista que fue en la Secretaría de Gobernación el sitio en el que ayer los dirigentes nacionales y legislativos de los partidos que conforman la 4T terminaron de acordar un cierre de filas absoluto en torno al llamado Plan B de la reforma electoral. Tras una reunión con la secretaria Rosa Icela Rodríguez, los dirigentes de los partidos anunciaron el acuerdo. Por cierto que en las imágenes de ese anuncio se nota buen ánimo de los líderes de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista que apenas la semana pasada reventaron la propuesta original —una decisión que sobre la que, se dijo, esperaban que tuviera alguna repercusión—. No es dato menor el que Gobernación directamente empujara los acuerdos desde hace unos días, a través de encuentros con los representantes de los partidos aliados. Con ello se espera que el nuevo trámite que inicie en el Congreso implique el aval final al paquete de reformas constitucionales y que ya no le vayan a querer mover las redacciones. Pendientes.

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