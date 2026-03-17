› No lanzar campanas al vuelo

Aun cuando las condiciones políticas ya no lucen tan adversas como en semanas anteriores para lograr una reforma electoral —ahora transfigurada en un Plan B—, después de que los aliados de la 4T —PT y Partido Verde Ecologista— ahora sí garantizaron su respaldo, comentan que el líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, dijo que él “no lanza las campanas al vuelo” hasta que las modificaciones que plantea la Presidenta Claudia Sheinbaum no queden ya impresas en la Constitución. “No hay que lanzar las campanas al vuelo, sino hasta que ya sea derecho vigente”, dijo el principal operador legislativo del lado oficialista, quien recordó a quienes lo vieron salir anoche de una reunión en Palacio Nacional que el tan referido Plan B sí tiene que conseguir la mayoría calificada —lo que al parecer ya tendría—, pero también requiere la aprobación de por lo menos 17 estados. ¿Será que por aquí podría, aunque la mayoría de los góbers cerró filas, haber otro atorón? Atentos.

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