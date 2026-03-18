› Alerta de carpetazo

Nos piden estar muy atentos a los próximos fallos que se den en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debido a que, como se dio a conocer ayer, existen altas posibilidades de que esta instancia exonere a Pío López Obrador, hermano del expresidente, por los videos difundidos hace seis años en los que se ve un ir y venir de sobres amarillos, presuntamente con dinero en efectivo. Comentan que este planteamiento será presentado por la magistrada Mónica Soto, quien propondrá rechazar la petición del PAN de reabrir el caso y confirmar la determinación que hizo el Instituto Nacional Electoral el año pasado sobre que no hay pruebas contundentes para acusar al hermano de AMLO de desviar recursos hacia Morena. Incluso, se advierte, el proyecto que defenderá Soto también sostendrá que aun cuando el propio Andrés Manuel López Obrador admitió en su momento que lo que había en esos sobres eran “aportaciones para apoyar al movimiento” no sugiere la confesión de un delito. Ahí el dato.