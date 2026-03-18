› El desafío de Mayer

Y el que anda portando la camiseta de la rebeldía, nos cuentan, es el diputado federal morenista, Sergio Mayer, quien ya levantó la mano para retomar sus actividades legislativas luego de que pidió licencia para participar en un famoso reality show en Estados Unidos. Resulta que el también actor no fue, no quiso ir o se le olvidó atender la cita que tenía para comparecer ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido, donde le iniciaron un procedimiento interno debido a su decisión de cambiar su curul por La casa de los famosos de la cadena Telemundo. Y aunque previamente dijo que no haría ningún berrinche si dicha comisión decidía no devolverle sus derechos partidistas, incluso si se determinaba que no podía volver a San Lázaro, su falta de ayer lo pone en una situación más complicada, pues, según lo que ya había adelantado la CNHJ, esta actitud haría que Mayer perdiera su derecho a audiencia y se le tomaría por “confeso” respecto a los señalamientos hechos en ese proceso, como que dañó la imagen del partido. La resolución se daría a conocer el próximo 9 de abril. Pendientes.