¿Qué día es el equinoccio de primavera 2026 en México?

El equinoccio de primavera es el día en el que se marca el fin del invierno y el inicio de la primavera, y durante este también se da comienzo a que el día y la noche tengan la misma duración.

Este fenómeno astronómico es algo que en muchas partes del mundo está cargado de mucho significado, e incluso en México durante este día las prsonas acostumbran a visitar sitios arqueológicos como Teotihuacán y Chichén Itzá.

El equinoccio de primavera en México comenzará el 20 de marzo a las 08:46 horas, de acuerdo con Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), lo que marcará el comienzo de la primavera.

Primavera ı Foto: Especial

¿Qué es el equinoccio de primavera?

La palabra equinoccio significa noche igual, y este fenómeno ocurre únicamente dos veces al año, por lo que se tiene el equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño.

Este fenómeno ocurre cuando el Sol se encuentra sobre el Ecuador de la Tierra, lo que representa que los días y las noches en todo el mundo tengan la misma duración, lo que quiere decir que el día y la noche duran 12 horas cada uno.

Esto se debe a que la Tierra se encuentra en una posición idónea para que la luz del Sol pueda distribuirse de la misma manera en todo el planera, por lo que incluso el eje terrestre no se inclina hacia el Sol ni se aleja de este.

Dependiendo de la ubicación de cada país este equinoccio marca el inicio de una estación u otra, pues cuando en el hemisferio norte marca el inicio de la primavera, el el hemisferio sur se marca el inicio del otoño y viceversa.

Chichén Itzá ı Foto: Especial

Equinoccio de primavera en México

Debido a que los visitantes aumentan durante el equinoccio de primavera el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) implementará un operativo, con la finalidad de garantizar la seguridad de estos, así como la integridad del patrimonio arqueológico mexicano.

Este Operativo Equinoccio de Primavera 2026 en las zonas arqueológicas será del 20 al 22 de marzo del 2026, por lo que quienes asistan no podrán ingresar a los recintos con lo siguiente:

Mascotas

Alimentos

Bebidas alcohólicas

Estupefacientes

Armas

Bultos

Este operativo se realizará en 45 sitios patrimoniales ubicados en 20 estados del país, que son Bonampak, Palenque y Yaxchilán en Chiapas; Cobá, Dzibanché, Ichkabal, Muyil, Tulum y Kinichná en Quintana Roo;

También en el Cerro de la Estrella, Cuicuilco, Templo Mayor y Tlatelolco en Ciudad de México; Chalcatzingo, Teopanzolco y Xochicalco en Morelos; Teteles de Ávila Castillo, San Cristóbal Tepatlaxco, Cantona y Cholula en Puebla.

Asimismo en Paquimé en Chihuahua, Arroyo Seco en Guanajuato, Tula en Hidalgo, Tzintzuntzan en Michoacán; Monte Albán en Oaxaca, El Cerrito en Querétaro, El Tajín en Veracruz, y La Quemada en Zacatecas.

Los asistentes a la ceremonia ancestral, en la zona arqueológica de Teotihuacán 2025. ı Foto: Cuartoscuro

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