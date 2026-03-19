› La originalidad de Alito

Nos dicen que el evento en el que ayer el PRI anunció a sus mejores guerreros para operar por el partido rumbo a las elecciones de 2027 parecía más un flashback o un remake de algo que ya se había visto y hace no tanto. Y es que el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, presentó algunos nombres de quienes llamó “defensores de México”, una “nueva figura” dentro del partido cuya tarea principal es recorrer el país y “defender el voto y la democracia”. Otra de las “sorpresas” que lanzó ayer Alito Moreno y que también sonó a otra canción ya cantada fue su anuncio sobre que el PRI —parece que ahora sí es la buena— “abrirá sus puertas” a candidaturas ciudadanas el próximo año. “Aquel que quiera defender a México será bienvenido, sea priista o no”, dijo el senador campechano. Lo que, cuentan, sí tomó a muchos por sorpresa fue la presencia en primerísimo plano de Rosario Robles. La exsecretaria de Desarrollo Agrario en tiempos de la última presidencia del PRI, quien, dijo Cárdenas, será uno de los pesos más pesados para defender el voto priista. Ahí el dato.