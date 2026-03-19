› Otra vez el PT

Cuentan que aquella foto de manos juntas y levantadas entre los principales liderazgos de los partidos que integran la Cuarta Transformación para decretar que ahora sí la alianza está restaurada y unida alrededor del Plan B de la reforma electoral, no ha sido suficiente para que esta gelatina termine de cuajar, debido a que en el PT —que ya se consolidó como el hermano rebelde del bloque oficialista— siguen manifestando inquietudes a nivel interno con la iniciativa alterna que planteó la Presidenta Claudia Sheinbaum. En el centro de los desacuerdos ahora están algunos petistas en el Senado —donde incluso los del Partido Verde Ecologista, aun con la crítica velada a la revocación de mandato de su líder Manuel Velasco, ya dijeron que ellos sí van con todo—. Mientras la coordinadora petista en la Cámara alta, Geovanna Bañuelos, se pronunció a favor del Plan B, comprometió su voto y hasta se hizo la desconcertada cuando le preguntaron de las inconformidades dentro de su grupo parlamentario con este proyecto, a escasos metros, su compañero Alejandro González Yáñez advirtió que todavía falta para que el PT defina una postura. Uf.