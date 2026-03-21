› Aviso de lo que viene

Con la novedad de que terminaron ayer los tres días en los cuales los capitalinos, sobre todo los que transitan o laboran por las alcaldías más céntricas, se las vieron negras a causa de las protestas y bloqueos de la CNTE. Vaya capacidad que han desarrollado los profesores de la disidencia sindical para generar afectaciones, a pesar de, en esta ocasión, no haber tenido en el Zócalo una de sus presencias más masivas, nos comentan. Lo que sí dejaron, porque lo repitieron a prácticamente todos los medios, es el mensaje de que van a afectar el correcto desarrollo del Mundial. “Regresaremos en el marco del evento que se está planteando en nuestro país, que es el Mundial del Futbol. Tenemos una consigna que si no abrogan la ley del ISSSTE, no va a rodar el balón. Regresaremos a esta plancha del Zócalo”, advirtieron ayer al levantar el campamento. La amenaza está clara y para muchos sería ingenuo no considerar desde ahora el daño que pueden causar, nos hacen ver.