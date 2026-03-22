Vientos fuertes en México: Recomendaciones antes y después de alerta

Este domingo la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana emitió alerta ante las fuertes rachas de viento que se registraron en la capital desde las 16:00 hasta las 18:00 horas.

Asimismo, emitió una serie de recomendaciones y medidas de prevención, con la finalidad de que las personas eviten accidentes ante las rachas fuertes de viento que se esperan también el 23 de marzo.

De acuerdo con el Servicio Metereológico Nacional, para este lunes 23 de marzo se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 20 a 50 kilómetros por hora en las 26 entidades.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 23 de marzo ı Foto: Especial

Las 26 entidades son Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Mientras que en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el norte de Veracruz se esperan fuertes rachas de viento de componente sur, que incluso podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

¿Qué hacer en caso de vientos fuertes; antes durante y después?

La SGIRPC de la CDMX recomienda que; en caso de que se encuentre activa la alerta amarilla por vientos fuertes, se deben guardar o retirar los objetos que se encuentren al exterior que puedan caerse, y asegurar los techos o toldos que puedan volarse.

También recomienda alejarse de árboles, cables de luz o bardas, cerrar puertas y ventanas que puedan azotarse, y procurar permanecer en casa ante la posible caída de objetos en la calle.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, entre los meses de febrero y marzo se presentan frentes fríos en el país, originando nevadas, lluvias, bajas temperaturas y vientos locales muy fuertes.

Recomendaciones para vientos fuertes ı Foto: X: @SGIRPC_CDMX

Debido a esto, se recomienda tomar las siguientes medidas para evitar accidentes cuando se transita por la calle:

Permanecer lejos de casas viejas o en mal estado.

Evitar los muros, techos endebles y ligeros, así como las vallas publicitarias. En caso de residir cerca de uno, se recomiennda manterse alerta.

Permanecer lejos de los árboles, debido a que las grandes ramas podrían romperse y caer.

Evitar transitar por parques o avenidas arboladas.

No pasar por debajo de andamios o edificios en construcción.

Permanecer lejos de cableado eléctrico, así como de espectaculares que puedan caer.

Cubrir tus ojos, nariz y boca para evitar enfermedades.

Tras el paso de vientos fuertes, se recomienda limpiar frecuentemente coladeras y desagües para evitar que se tapen con hojas o basura.

La Cruz Roja recomienda que antes de que ocurran las fuertes rachas de viento se respeten las indicaciones de las autoridades, prestar atención a la información meterológica, evitar actividades al aire libre y preparar una mochila de emergencia.

Durante las rachas de fuerte viento se recomienda refugiarse en un lugar seguro, evitar salir a la calle, mantenerse alejado de puertas, ventanas, árboles, postes, cables y objetos metálicos que puedan caerse.

Después de las rachas fuertes de viento se recomienta revisar que no hay peligros, corroborar que las personas se encuentran bien y no hay heridos, y prestar atención a las autoridades.

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