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Autopista México-Pachuca HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 4 de junio

Estos son los cierres y desvíos de este 4 de junio en la Autopista México-Pachuca

Afectaciones viales
Afectaciones viales Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La autopista México-Pachuca presenta condiciones de circulación variables este jueves 4 de junio de 2026, con un flujo vehicular de moderado a intenso, principalmente durante las horas de mayor movilidad hacia la Ciudad de México.

Al tratarse de una de las principales vías de conexión entre Hidalgo, el Estado de México y la capital del país, es habitual que se registren reducciones de velocidad en algunos tramos durante los periodos de entrada y salida laboral.

Para esta jornada se espera una movilidad constante en ambos sentidos de la autopista, especialmente durante la mañana y al finalizar la tarde.

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Hasta el momento, la vía opera con normalidad y no se reportan afectaciones mayores por obras, cierres programados o trabajos de mantenimiento que impliquen modificaciones importantes a la circulación.

Asimismo, no existen avisos oficiales sobre movilizaciones o protestas previstas que afecten directamente la autopista México-Pachuca.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

Hasta ahora, no se reportan cierres totales ni bloqueos programados para este 4 de junio en la autopista México-Pachuca.

Sin embargo, debido al elevado flujo vehicular que registra diariamente esta carretera, pueden presentarse afectaciones temporales derivadas de accidentes, vehículos averiados o incidentes menores que generen tránsito lento en determinados puntos.

Por ello, se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real antes de iniciar su recorrido.

Puntos con mayor carga vehicular

Los tramos donde comúnmente se registra mayor concentración de vehículos son:

  • La caseta de San Cristóbal, en Ecatepec
  • La zona de Ojo de Agua, en Tecámac
  • El tramo Tizayuca–Tepojaco
  • Los accesos hacia Indios Verdes

En estos sectores suelen presentarse reducciones de velocidad durante los horarios de mayor demanda.

Recomendaciones para automovilistas

  • Anticipar tiempos de traslado
  • Mantener distancia entre vehículos
  • Respetar los límites de velocidad
  • Consultar reportes viales antes de salir

La autopista México-Pachuca opera sin cierres ni bloqueos programados este 4 de junio, y hasta el momento no hay afectaciones previstas que compliquen de forma significativa la circulación.

No obstante, debido a la movilidad habitual de un día laboral, se recomienda planificar el trayecto con anticipación y mantenerse informado sobre cualquier incidente que pudiera surgir durante la jornada.

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MSL

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