› Arranca ruta legislativa del Plan B

Con la novedad de que, de última hora, se determinó posponer la reunión de las comisiones que dictaminarían en el Senado el Plan B con el argumento de que se revisan temas de técnica legislativa. De acuerdo con lo establecido en primera instancia, hoy sería el día en el que dichas comisiones sesionarían para avalar el contenido de la reforma electoral; sin embargo, hay plazos para que el dictamen a aprobar se pueda circular. Nos comentan que la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, la morenista Laura Itzel Castillo, antes había dicho que “en la sesión ordinaria del martes 24 de marzo, tenemos considerado dar primera lectura de la reforma constitucional del Plan B, ello para estar en posibilidades de discutirla para el miércoles 25” en el pleno. Habrá que estar pendientes de los eventuales ajustes que le puedan hacer, así como de las consideraciones que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, plantee hoy que ha sido convocada a reunión.