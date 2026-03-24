Vence prórroga en caso Bermúdez: Se define su situación legal

El gobierno de Paraguay envió a Bermúdez Requena a México, el 17 de septiembre.

La causa penal contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como presunto líder de “La Barredora”, entró en una etapa clave tras el vencimiento del plazo ampliado para cerrar la investigación complementaria.

La Fiscalía estatal ahora cuenta con un margen limitado para presentar acusación formal ante el juez.

Este martes concluyó la prórroga de tres meses que un juez concedió al Ministerio Público para fortalecer el expediente.

La ampliación se autorizó a finales de 2025, con el objetivo de reunir pruebas adicionales en una causa penal que incluye delitos de alto impacto como asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de "La Barredora" fue trasladado a México tras ser expulsado de Paraguay. ı Foto: Facebook, @senadcomunicacion

Autoridades estatales sostienen que el caso avanza conforme a los tiempos legales. Javier May, gobernador de Tabasco, afirmó que el procedimiento “va en tiempo”, mientras la fiscalía prepara los elementos que presentará ante el juzgado en la siguiente fase del proceso.

Bermúdez Requena permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como “El Altiplano”, bajo la medida de prisión preventiva justificada. Su situación jurídica deriva de la causa penal 213/2025, abierta tras su detención y traslado a México desde Paraguay en septiembre de 2025.

El expediente judicial se sostiene en acusaciones que lo vinculan con la organización criminal “La Barredora”, señalada como una estructura ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con investigaciones, este grupo habría participado en actividades como extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en Tabasco.

La defensa del exfuncionario no se opuso a la ampliación del plazo cuando se solicitó en audiencia, lo que permitió a la fiscalía agotar diligencias adicionales. Con el vencimiento del periodo, el Ministerio Público debe definir si presenta acusación formal o solicita nuevas acciones dentro del marco legal.

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MSL