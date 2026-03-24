› Y le sigue

A muchos sorprende que el diputado federal de Morena, Sergio Mayer, siga hablando del tema que lo llevó a un proceso interno en su partido por atentar con los principios de los guindas, ésos que —reprocha él mismo— ya se han violado desde antes y por otros. En fin, ya reinstalado en su curul tras ser expulsado de La casa de los famosos de Estados Unidos, Mayer se puso irónico, al señalar que pudo haber legislado aun participando en el célebre reality show, desde su dispositivo móvil, en vista de que hay sesiones a distancia en la Cámara baja. “Si me hubiera llevado mi celular (al programa televisivo), hubiera podido legislar desde donde estaba, me hubieran avisado”, exclamó Sergio, quien insistió en que él nunca actuó de manera incorrecta y que —además—, si hizo lo que hizo fue para “tener un ingreso extra”, justo como lo hacen tooodos los diputados y diputadas en San Lázaro. La cuestión —o la diferencia—, dijo, es que se trata de Sergio Mayer. ¿Cómo lo ven?