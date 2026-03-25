La oposición cierra filas contra el plan electoral

Los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) garantizaron, este martes, que sus respectivas bancadas irán en bloque en contra de la reforma electoral conocida como plan B, impulsada por Morena, y descartaron cualquier deserción en sus filas durante la votación en el Senado de la República, ante la posibilidad de que Morena no obtenga la mayoría calificada para avalar la enmienda.

NOSOTROS no dudamos que el régimen, el oficialismo, va a hacer todo lo posible por intentar presionar a nuestras senadoras y senadores CLEMENTE CASTAÑEDA Coordinador parlamentario de MC en el Senado



El coordinador de los senadores panistas, Ricardo Anaya Cortés, descartó que el oficialismo pueda sumar votos de integrantes de su bancada, para poder avalar la iniciativa, ante la posibilidad de que ésta no cuente con el aval de los seis senadores del Partido del Trabajo (PT).

EL DATO: LA SENADORA DEL PT Lizeth Sánchez reconoció coincidencias con la reforma en temas como austeridad y participación ciudadana, pero con reservas en equidad electoral.

“Absolutamente. Lo tenemos ya platicado, votado al interior del grupo parlamentario. Todo el grupo parlamentario del PAN en el Senado va a votar en contra de este bodrio, de este adefesio de reforma hecha con las patas y que no se hace cargo de los verdaderos problemas de la democracia mexicana”, afirmó.

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El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que ningún senador priista faltará a la votación.

“No habrá ninguna ausencia, no habrá ninguna justificación. Hoy primero es México y los senadores del PRI estaremos todos presentes para votar en contra de ese plan B”, declaró a medios en el Senado.

Moreno Cárdenas precisó que el tricolor ha cancelado cualquier actividad: “Hoy no hay comisiones, no hay giras, no hay representaciones. Estaremos todos los días de sesión como debemos de estar”.

Moreno Cárdenas también reconoció que el Partido del Trabajo ha tomado “una posición firme” al separarse del bloque oficialista en este tema, y advirtió que, si esa ruptura se consolida, la oposición tiene capacidad de conformar una mayoría.

El coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó al oficialismo de presionar a senadores opositores y aseguró que su bancada toma previsiones para evitar ausencias.

“Nosotros no dudamos que el régimen, el oficialismo, va a hacer todo lo posible por intentar presionar a nuestras senadoras, a nuestros senadores”, afirmó.

El senador elogió la postura del PT y calificó como “irónico e injusto” que el oficialismo trate a ese partido de “traidores” cuando, en su opinión, defiende la misma causa que MC.

En el caso del PVEM, Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral de ese partido, dejó en claro que su partido votará a favor, al tiempo que descartó que hayan sido presionados o se les haya ofrecido canonjías a cambio del voto.

“Ninguna. La verdad es que (la Presidenta Claudia Sheinbaum) es sumamente respetuosa del análisis que, de manera independiente, hacen los partidos”, dijo.

Respecto al único voto incierto dentro de la bancada del PVEM, del senador Armando Melgar; Escobar y Vega afirmó que el legislador “está en el análisis de la iniciativa” y que él daría a conocer su posición.

En el caso del PT, su vicecoordinadora, Geovana Bañuelos, rechazó hacer declaraciones sobre la postura que tendrá su bancada respecto a la reforma, este miércoles, en el pleno. Al ser cuestionada al respecto, se limitó a decir: “vamos a dialogar”.