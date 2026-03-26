› Acalorado intercambio

Quienes, dicen, se llevaron el Oscar durante el debate por el Plan B en el Senado fueron la panista Lilly Téllez y el morenista Saúl Monreal. “Todos ustedes están manchados de dinero sucio. ¡Qué bueno que va entrando ahí el coordinador de los mafiosos!”, dijo Téllez señalando al senador Adán Augusto López. La legisladora aseguró que, con dicha reforma, los guindas convertirán las elecciones mexicanas “en la mayor lavadora de dinero de los cárteles para fines electorales”. Las acusaciones de la legisladora fueron inmediatamente respondidas por el menor de los Monreal. El político zacatecano la llamó “hipócrita y farsante” varias veces y la retó a que demuestre sus acusaciones. “¡Narco! ¡Narco!”, gritaba Téllez. Dicen que “el debate” subió tanto de color que la panista incluso se le plantó en tribuna a su compañero, a menos de un metro, para grabarlo con su celular. Ni los llamados al orden de la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, alcanzaron para frenar el encontronazo, en una discusión que —debido a este tipo de sainetes— se extendió hasta entrada la noche.