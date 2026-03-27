› Agarrón en el INE

Algunas personas lamentan que la única manera en que una sesión ordinaria del Consejo General del INE dé nota es cuando hay argüende: jaloneos e intercambios verbales que escalan en insultos y elevadas acusaciones que no pasan de ahí. Ayer hubo un ejemplo claro, cuando los representantes del PAN y Morena protagonizaron un agarrón en el que hubo acusaciones directas de corrupción y hasta vínculos con la delincuencia organizada. Todo comenzó en el lado azul, cuando la senadora Verónica Rodríguez intentó defender a su compañero Santiago Taboada, a quien el legislador morenista Guillermo Santiago le recordó sus señalamientos por el llamado Cártel Inmobiliario. “Hoy le tienen tanto miedo al representante del partido (Taboada) y es tanto su miedo ante él que buscan descalificarlo a toda costa”. —“Sí tenemos miedo a que esté Taboada aquí, sí tengo miedo, pero de que me robe la cartera”, respondió Guillermo, quien ironizó que prefería prevenirse de que el panista quiera hacer un City Towers “aquí en el INE”. El de Morena no paró ahí, también vinculó a la dirigencia panista con figuras procesadas por la justicia y cuestionó su autoridad moral para hablar de legalidad. Qué tal.