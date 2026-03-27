› Petista se rebeló a Beto Anaya

Nos cuentan que quien se llevó ayer una carretada de aplausos —virtuales, de los que se dan en las benditas redes— por parte de usuarios y medios que simpatizan con Morena, fue la senadora del PT, Ana Karen Hernández, quien ayer no dejó pasar la ocasión para informar que en el debate del miércoles pasado del Plan B, ella marcó su raya respecto de los designios de su dirigente nacional, Beto Anaya, y por ende no respaldó la reserva que empujó su bancada para tumbar la revocación de mandato en 2027. “Yo estuve a favor del Plan A, del Plan B incluyendo la revocación de mandato concurrente con la elección intermedia, tal como lo propuso nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. ¡Y siempre estaré a favor de todo lo que conduzca a más democracia y más bienestar para el pueblo! Mis convicciones siempre estarán por encima de cualquier interés de grupo, por muy legítimo que éste fuera”, refirió. Nos hacen ver que su posición al final no sirvió para que las cosas fueran distintas. El caso es que se rebeló y ayer lo hizo notar.