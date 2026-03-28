Muere otro mexicano bajo custodia del ICE, en Adelanto, California; SRE exige investigación

Un cartel con la leyenda "¡Fuera ICE!" en una protesta contra este cuerpo de seguridad en Chicago.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que murió otro mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), en el centro de procesamiento de Adelanto, California, por lo que pidió una investigación exhaustiva de los hechos.

A través de un comunicado, la cancillería destacó que el fallecimiento ocurrió la noche del miércoles 25 de marzo, después de que el connacional fuera trasladado a un hospital en Victorville, California, donde perdió la vida.

Un manifestante ondea una bandera mexicana en una protesta anti-ICE en el aeropuerto de O'Hare, en Chicago. ı Foto: Reuters

La SRE puntualizó que se desconocen más detalles de este episodio y que “la causa de muerte no ha sido determinada oficialmente”.

A causa de esto, la cancillería exigió a las autoridades estadounidenses una investigación exhaustiva de los hechos y una revisión a las condiciones del centro de procesamiento en Adelanto. Asimismo, hizo un exhorto a que “estos lamentables casos no continúen”.

COMUNICADO. “SRE exige investigación al centro de procesamiento de Adelanto, California, tras lamentable fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE”.https://t.co/W5vC6i7DJ3 pic.twitter.com/JUbyTGrW07 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 28, 2026

“La Secretaría de Relaciones Exteriores reitera el llamado a las autoridades responsables para que estos lamentables casos no continúen y demanda una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia”, escribió en el comunicado.

A propósito, la SRE destacó que, desde el Consulado de México en San Bernardino, activó el protocolo para mantener contacto con la familia del connacional fallecido, con el objetivo de brindarle la asistencia y acompañamiento correspondientes.

Protestan contra el ICE en el aeropuerto O'Hare en Chicago. ı Foto: Reuters

“Dicha Representación mantiene comunicación con las autoridades pertinentes para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos”, remarcó la SRE.

Finalmente, la cancillería enfatizó que el Gobierno de México “agotará todas las instancias legales y diplomáticas para visibilizar la problemática presente y la atención en este caso”.

Lo anterior debido a que la muerte del connacional de este miércoles sigue al fallecimiento de otros mexicanos bajo custodia del ICE, como el de Royer Pérez, de 19 años, ocurrido el 16 de marzo, o el de Alberto Gutiérrez, de 48 años, ocurrido el 2 de marzo.

Como lo documentó La Razón de México en su edición impresa del 21 de marzo, desde el inicio de la segunda administración del presidente estadounidense Donald Trump, donde se ha endurecido la campaña antiinmigrante, han fallecido 42 migrantes fallecidos en manos del ICE, de los cuales casi un tercio son de nacionalidad mexicana.

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