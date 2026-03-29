Frente frío 42: Estados donde hará más frío HOY 29 de marzo y mañana 30 de marzo

El Servicio Metereológico Nacional informó que la masa de aire polar del frente frío número 42 está modificando sus características térmicas, lo que ocasionó que la temperatura ascendiera durante la tarde de este domingo.

Sin embargo, se espera que por la noche el ambiente vuelva a ser frío en las entidades ubicadas al norte, noreste, centro y oriente de la República mexicana, mientras que el viento de componente norte en el istmo y golfo de Tehuantepec tendrá rachas de 70 a 90 kilómetros por hora.

Asimismo, este viento de componente norte tendrá rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en el sur de Veracruz, al igual que en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, pero disminuirá por la tarde.

Sistema metereológico 29 marzo ı Foto: SMN

Estados con pronóstico de bajas temperaturas 29 y 30 de marzo

De acuerdo con el SMN, los estados en los que se esperan temperaturas mínimas de -10 a -5 grados celsius con heladas durante la madrugada del lunes son las zonas serranas de Chihuahua y Durango.

También se pronostican temperaturas mínimas de -5 a 0 grados celsius con heladas durante la madrugada del lunes en las zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Se incluyen las zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro y Ciudad de México, en donde se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados celsius durante la madrugada del lunes.

Áreas en vigilancia por desarrollo de tormentas significativas 30 de marzo ı Foto: SMN

Estados con pronóstico de chubascos y lluvias

De acuerdo con el SMN, los estados en donde se pronostican lluvias y chubasocos son:

Sonora, Chihuahua y Durango : Se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros.

Sinaloa, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo : Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros.

Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero y Campeche : Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros.

Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala: Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros.

De acuerdo con el SMN, las lluvias fuertes y muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Estas también podrían generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

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