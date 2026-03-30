› Millones de vacaciones

Con la novedad de que la Ciudad de México se ha ido vaciando poco a poco, y se espera así siga durante al menos la semana que inicia por las vacaciones escolares que hoy comienzan. De acuerdo con datos de la SEP, en todo el país son 28.9 millones de estudiantes de educación básica y media superior los que entran en receso y dejarán de acudir a 252 mil 800 escuelas públicas y privadas del 30 de marzo al 10 de abril. La reanudación de labores escolares se dará hasta el lunes 13 de abril. En cuanto a profesores, son 1.2 millones los de educación básica y más de 421 mil los de media superior que también podrán descansar las siguientes dos semanas. En el caso de las universidades es sabido que son estas mismas las que definen sus periodos de descanso. En ese nivel, se contabilizan más de 11 mil 700 escuelas públicas y privadas, con una matrícula de aproximadamente 5.6 millones de estudiantes y más de 529 mil docentes. Para algunos son días de descanso, para otros, los de mayor ajetreo. Ahí los datos.

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