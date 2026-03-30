Nestlé México protege más de 6 mil 700 hectáreas en Puebla

AUTORIDADES de Nestlé México junto con la presidenta municipal de Santa Rita Tlahuapan (3.a de izq. a der.), en la planta de Santa María, el pasado 20 de marzo.

Con un firme compromiso con la regeneración y protección de los recursos hídricos en la región de Puebla, Nestlé México llevó a cabo la Feria de Sustentabilidad del Agua en Santa Rita Tlahuapan. Este evento, que contó con la participación de autoridades locales, estudiantes de nivel básico y la comunidad, refrenda el liderazgo de la compañía en la gestión sostenible del agua, transformándola en una estrategia integral de impacto ecosistémico.

Esta iniciativa se ancla en el continuo trabajo de Nestlé México en la zona, ya que la planta de Santa María, ubicada en Tlahuapan, Puebla, es la primera en Latinoamérica en obtener la certificación AWS Platinum, el nivel más alto mundialmente en gestión hídrica. Este reconocimiento evalúa la responsabilidad compartida y la gestión sostenible de la cuenca. Desde 2017 y hasta 2028, trabaja junto con la Comisión Nacional Forestal (Conafor) en un programa que ha permitido invertir más de 50 millones de pesos para apoyar a 18 comunidades.

DIRECTIVOS junto con la edil de Santa Rita Tlahuapan (c.), el viernes 20 de marzo ı Foto: Especial

18 comunidades beneficiadas en la región de Tlahuapan

“En Nestlé México, nuestra estrategia va más allá de la eficiencia; busca la regeneración de las cuencas hídricas. Impulsamos iniciativas en conjunto con el Gobierno y la comunidad, para preservar y cuidar los bosques de nuestra región, manteniendo un balance hídrico positivo. Eventos como la Feria de Sustentabilidad en Santa Rita son fundamentales para la comunidad de Tlahuapan y para el futuro hídrico de México, al fomentar la educación y la participación ciudadana”, afirmó Miguel García, Business Executive Office de Nestlé Waters.

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Como parte de este compromiso, se ha logrado la protección activa de seis mil 777 hectáreas en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, asegurando la infiltración de agua al acuífero poblano y preservando el hábitat de especies en peligro de extinción. Es así como estas acciones han contribuido a que la región de Tlahuapan, incluyendo comunidades como Santa Rita, mantenga un balance hídrico positivo.

Además de estas grandes iniciativas, el compromiso con la educación y la concientización es clave. Desde hace más de siete años, la compañía realiza este tipo de actividades con la comunidad con el objetivo de concientizar a niños y fomentar la educación sobre el cuidado del agua.

50 millones de pesos invertidos en programas hídricos y forestales

El compromiso de Nestlé se sustenta en una transparencia técnica absoluta, colaborando con organizaciones como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Comité Técnico de Aguas Subterráneas (Cotas) y la Asociación Geohidrológica Mexicana, para realizar estudios de balance hídrico que confirman la sostenibilidad de sus operaciones.

En Puebla, el programa Monitoreo Comunitario de la Biodiversidad (Biocomuni) ha identificado 70 especies de fauna silvestre, evidenciando que una gestión industrial con altos estándares puede coexistir en armonía con el medioambiente.

70 especies de fauna silvestre identificadas mediante monitoreo comunitario

Estos logros locales se enmarcan en el compromiso de Nestlé México con la gestión hídrica responsable a nivel nacional. La compañía tiene la meta clara de reducir un millón de metros cúbicos adicionales de agua para 2028. Este ambicioso objetivo demuestra una estrategia que va más allá de la eficiencia, buscando la regeneración de las cuencas hídricas.

La compañía reitera su compromiso con un futuro hídrico seguro y sostenible para el país, invitando a la reflexión y acción conjunta.