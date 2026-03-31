› Asoleados

Hablando de inteligencia artificial, ayer sobresalió el reconocimiento que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum de que el video de una mujer asoleándose frente a uno de los ventanales de Palacio Nacional —del que también se dijo fue producto de una manipulación digital— es auténtico. Esta confirmación ha dejado un poco asoleada a Infodemia, la plataforma que aseguró que aquel material audiovisual era producto de la IA. “Falso que una mujer ‘tomó el sol’ en Palacio Nacional”, publicó la página adscrita al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano en su cuenta de la red social X, el pasado 19 de marzo, donde además dio fe de que “más del 71 por ciento del metraje fue creado con IA”. Después de que la mandataria dijera la verdad sobre este hecho que indignó a mucha gente, Infodemia rectificó. “La información oficial hecha pública este 30 de marzo confirma que sí son reales las imágenes captadas desde el Zócalo. Por esta razón, Infodemia rectifica y ofrece una disculpa pública a los lectores y seguidores de esta plataforma”, refirió. Era lo que procedía.