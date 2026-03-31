› Bajan spot

Con la novedad de que el INE le bajó a Movimiento Ciudadano un spot que desde hace unos días andaba prendiendo las benditas redes, en el que se acusa que Morena es “el partido más caro del mundo”. Afirma ese instituto político en su mensaje que “desde enero de 2024 hasta junio de este año” —lo cual hace suponer que se grabó el año pasado— recibieron más de 8 mil millones de pesos, lo que equivale a 100 millones por semana o 13 millones de pesos diarios. Sin embargo, luego viene el dato que hizo que la Comisión de Quejas y Denuncias del órgano electoral tomara la decisión de bajarlo en su versión de radio y televisión. Y es que los naranjas aseguran en su anuncio que aunque prometieron devolver la mitad “no regresaron ni un solo peso”. Sin embargo, en el instituto han señalado que esta afirmación es falsa, porque los guindas sí renunciaron a parte de su financiamiento durante los tiempos de la pandemia de Covid-19. Señala además que MC no puede desconocer que así fue, pues la información se conoció en el pleno en el que tiene representación. Y así fue como se cayó el spot del partido que encabeza Jorge Álvarez Máynez.